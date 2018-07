Bruno Soares vence e avança às semifinais nas duplas em Barcelona

Cabeças de chave número 4 do ATP 500 realizado em quadras de saibro na Espanha, Soares e Peya assim se credenciaram para enfrentar na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelos espanhóis Marcel Granollers e Marc López e a parceria firmada pelo croata Marin Draganja e o finlandês Henri Kontinen.

Para assegurar vaga na semifinal nesta quinta-feira, Soares e Peya precisaram de apenas 52 minutos em quadra diante de Montañes e Ramos. Embora tenham tido o saque quebrado por uma vez no confronto, o brasileiro e o austríaco converteram quatro de oito break points para encaminhar o triunfo de forma rápida.

Quadrifinalistas do Masters 1000 de Montecarlo, realizado na semana passada, Soares e Peya ainda não disputaram um final nesta temporada, embora tenham avançado por três vezes às semifinais de competições que realizaram em 2015.

SIMPLES - Cabeça de chave número 1 do torneio de simples do ATP de Barcelona, Kei Nishikori defendeu em grande estilo a sua condição de atual campeão da competição. O tenista japonês venceu o colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e avançou às quartas de final.

Hoje na quinta posição do ranking mundial, Nishikori aproveitou cinco de nove chances de quebrar o saque do rival sul-americano nesta quinta e foi superado com o serviço na mão por apenas uma vez na partida. Assim, ele liquidou o jogo em 82 minutos.

O próximo rival de Nishikori será o espanhol Roberto Bautista, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na segunda rodada, que desta vez passou pelo uruguaio Pablo Cuevas com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

Outro tenista de destaque que garantiu vaga nas quartas de final em partida já encerrada nesta quinta-feira foi o espanhol David Ferrer. Terceiro cabeça de chave em Barcelona, ele superou o sueco Elias Ymer por 6/3 e 6/4 e assim se credenciou para encarar na próxima fase o ganhador da partida entre o alemão Philipp Kohlschreiber e o francês Benoit Paire.

Em outra partida já encerrada no dia, o eslovaco Martin Klizan bateu o dominicano Victor Estrella por 6/4 e 6/3 e também foi às quartas de final, fase em que enfrentará o ganhador do duelo espanhol entre Tommy Robredo e Marcel Granollers.