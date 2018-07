Bruno Soares encara Nadal na semifinal de duplas em Stuttgart

Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro Bruno Soares se garantiu na semifinal da chave de duplas do Torneio de Stuttgart, nesta quinta-feira, ao vencer o alemão Andre Begemann e o austríaco Julian Knowle por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Cabeças de chave número 3 da competição realizada em quadras de grama e que serve de preparação para Wimbledon, Soares e Peya terão como próximos adversários na Alemanha os espanhóis Rafael Nadal e Feliciano López. Estes últimos nem precisaram atuar nas quartas de final ao serem beneficiados pela desistência do colombiano Roberto Farah, que por motivo de lesão não pôde atuar ao lado do seu compatriota Juan Sebastián Cabal.

Para assegurar lugar nas semifinais em Stuttgart, o brasileiro e o austríaco tiveram uma atuação sólida nesta quinta. Eles confirmaram todos os seus saques no confronto e converteram dois de seis break points para encaminhar o triunfo em sets diretos, após apenas 1h07min em quadra.

SIMPLES

A chave de simples do ATP 250 alemão contou com duas partidas já encerradas nesta quinta-feira. Em uma delas, o australiano Bernard Tomic confirmou a sua condição de quinto cabeça de chave ao bater o veterano alemão Tommy Haas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, para ir às quartas de final.

Ex-vice-líder do ranking mundial, Haas retornou ao circuito profissional após um ano afastado das quadras, devido a uma cirurgia no ombro, e havia estreado com vitória, mas desta vez não conseguiu desbancar o favoritismo de Tomic, que na próxima fase irá encarar o vencedor da partida entre Rafael Nadal e o cipriota Marcos Baghdatis, também programada para ser encerrada nesta quinta-feira.

Outro tenista que assegurou classificação às quartas de final em Stuttgart foi o alemão Mischa Zverev, que superou o italiano Andreas Seppi com parciais de 6/2 e 6/4 e assim se credenciou para encarar na próxima fase o vencedor da partida entre o croata Marin Cilic e o alemão Matthias Bachinger, também agendada para esta quinta.