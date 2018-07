Bruno Soares vence e vai à final de duplas em Torneio de Hamburgo

O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya garantiram vaga na final de duplas do Torneio de Hamburgo de Tênis, nesta sexta-feira, ao vencerem os espanhóis Marcel Granollers e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Cabeças de chave número 1 da competição, Soares e Peya assim irão lutar pelo título do ATP 500 alemão, neste domingo, diante dos vencedores do confronto entre a dupla formada pelo britânico Jamie Murray e o australiano John Peers e a parceria firmada pelo croata Marin Draganja e o romeno Florin Mergea, programado para acontecer apenas neste sábado.

No duelo desta sexta, os atuais vice-líderes do ranking mundial de duplas precisaram de apenas 62 minutos para despachar Granollers e López. Sem ter o saque quebrado por nenhuma vez no confronto, eles aproveitaram dois de quatro break points para encaminhar o triunfo em sets diretos. Eficientes, ainda ganharam 82% dos pontos que disputaram quando encaixaram o primeiro serviço.

Em Hamburgo, Soares e Peya tentarão conquistar o segundo título nesta temporada, na qual só conseguiram ser campeões do Torneio de Queen''s, na grama de Londres. De quebra, a dupla luta para ficar mais próxima de garantir classificação ao ATP Finals, torneio que reunirá as oito melhores parcerias da temporada, entre 9 e 16 de novembro, na capital inglesa.