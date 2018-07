Bruno Soares vence e vai à semifinal das duplas no Rio Open

RIO - Principais favoritos ao título, Bruno Soares e Alexander Peya venceram mais uma na chave de duplas do Rio Open, nesta quinta-feira. O brasileiro e o austríaco venceram o francês Jeremy Chardy e o checo Lukas Dlouhy por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h07min de confronto.

Com a vitória, a dupla do brasileiro avançou à semifinal do torneio de nível ATP 500. Na sequência, eles vão escapar de um duelo difícil contra os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez, parceria cabeça de chave número três. Granollers e Lopez foram eliminados pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 6/3 e 7/5, nesta quinta.

Dupla cabeça de chave número 1 do torneio, Soares e Peya voltaram a jogar na Quadra 1 do Jockey Club do Rio nesta quinta, apesar das reclamações do início da semana. Por ser um dos favoritos e por ser tenista da casa, o brasileiro esperava atuar na Quadra Central do complexo.

Na Quadra 1, Soares e Peya deram poucas chances aos rivais. Obtiveram a primeira quebra de saque do jogo logo no início e, mesmo depois de sofrer uma quebra, mantiveram a vantagem quando se impuseram novamente no serviço dos rivais. O segundo set foi ainda mais tranquilo. Brasileiro e austríaco logo abriram nova vantagem e fecharam a parcial e o jogo.