Bruno Soares vence e vai jogar a final em Melbourne; Thiago Monteiro é eliminado

Após ter uma sexta-feira irrepreensível e conseguir vitória dupla, Thiago Monteiro foi superado pelo italiano Stefano Travaglia (71º do ranking) e caiu na semifinal do Ocean Road Open, um dos dois ATP 250 que estão sendo disputados de forma simultânea em Melbourne, na Austrália. O brasileiro foi derrotado por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25 de jogo. Já na chave de duplas, Bruno Soares avançou à decisão do mesmo torneio. No Murray River Open, Marcelo Demoliner e Marcelo Melo foram eliminados.

Apesar do revés na semifinal, o atual número 83 do ranking mundial protagonizou a melhor campanha da carreira em um torneio de nível ATP, com quatro vitórias. A primeira vez que ele tinha ido tão longe em um evento deste porte foi no saibro do ATP 250 de Quito, no Equador, em 2018, batendo o francês Gael Monfils nas quartas de final.

A campanha em Melbourne já deve render 90 pontos ao cearense para ganhar 10 colocações no ranking que será atualizado pela ATP na segunda-feira. Além do pontuação, ainda receberá US$ 10 mil (R$ 53 mil) como premiação. Thiago Monteiro fará sua estreia no Aberto da Austrália contra o eslovaco Andrej Martin, atual número 102 do mundo.

A final do ATP de Melbourne será italiana entre Stefano Travaglia e Jannik Sinner. O atual 36º do mundo venceu a outra partida da semifinal contra o russo Karen Khachanov por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/4).

NA FINAL - Pelo mesmo torneio, o brasileiro Bruno Soares e o seu parceiro Jamie Murray, que são cabeça de chave número 2 e reeditaram a dupla vitoriosa, passaram pela rodada dupla e avançaram à final da competição. Eles venceram com dificuldade os cazaques Andrey Golubev e Alexander Bublik, por 6/4, 4/6 e 10/7, no início da rodada, e depois superaram o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek, por 6/2 e 7/6 (7/0).

"Foi um grande dia por aqui, foram dois jogaços. Depois de uma partida dura nas quartas, nós jogamos super bem na semi. Estou muito feliz de já fazer uma final logo no primeiro torneio. Eu e o Jamie já nos conhecemos, então não tinha muito mistério. Era trabalharmos juntos para pegar ritmo de jogo, porque o entrosamento nós já temos", resumiu Soares.

Será a 66ª final da carreira de duplista de Soares, de 38 anos. O tenista brasileiro persegue o 34º título. Juntos, os dois ostentam dez conquistas, incluindo o Aberto da Austrália e o US Open. Os adversários serão os atuais líderes do ranking, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, que superaram os locais Matthew Ebden e John Patrick Smith, por 6/4 e 6/4.

"É pedreira, eles também estão jogando bem e nós quatro nos conhecemos muito bem. É tentar executar o nosso jogo e espero que seja um déjà vu", comentou o brasileiro, fazendo referência aos títulos de Sydney e do Aberto da Austrália que ele e Jamie conquistaram em 2016, quando iniciaram a parceria.

MURRAY RIVER OPEN - No Murray River Open, outro ATP 250 disputado em Melbourne, Marcelo Demoliner ficou a uma partida de ir à final. Ele e o mexicano Santiago Gonzalez tiveram dois jogos pela frente neste sábado. Primeiro, ganharam dos britânicos Cameron Norrie e Jonny O’Mara, de virada, por 4/6, 7/5 e 10/3.

Mais tarde, na semifinal, os adversários foram os franceses Jeremy Chardy e Fabrice Martin. Demoliner e Gonzalez venceram o primeiro set no tie-break (7/4), mas perderam as outras duas parciais, por 7/6 (7/2) e 10/8, e acabaram eliminados.

Na final do Murray River Open, Jeremy Chardy e Fabrice Martin enfrentarão os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, que alcançaram a decisão ao vencer na semifinal o uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar por 6/7 (4/7), 7/5 e 10/7. Esta dupla sul-americana foi responsável pela eliminação do brasileiro Marcelo Melo e seu parceiro romeno Horia Tecau nas quartas de final.