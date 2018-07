Bruno Soares vence em estreia nas duplas no ATP 1000 de Cincinnati

No embalo do título conquistado em Toronto, no domingo, Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya estrearam com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Eles venceram o croata Marin Cilic e o mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6).

Com a vitória, a dupla do brasileiro avança às quartas de final, já que estreou direto na segunda rodada por ser a segunda cabeça de chave do torneio. Na sequência, eles vão duelar com o local Jack Sock e canadense Vasek Pospisil, que foram campeões nas duplas em Wimbledon.

Soares é o único brasileiro ainda na disputa em Cincinnati. Marcelo Melo, também nas duplas, não conseguiu passar da estreia, na noite de quarta-feira. Ele e o croata Ivan Dodig perderam para o sueco Robert Lindstedt e o polonês Marcin Matkowski por 2 sets a 0.