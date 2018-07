Bruno Soares vence Marcelo Melo nas duplas e vai à semi em Montreal

MONTREAL - O brasileiro Bruno Soares confirmou o bom momento vivido na parceria com o austríaco Alexander Peya nesta sexta-feira ao derrotar de virada a dupla formada pelo compatriota Marcelo Melo e pelo croata Ivan Dodig por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 10/1. A vitória garantiu Soares e Peya na semifinal do Masters 1000 de Montreal.

Soares disputará sua 12ª semifinal da temporada. Em busca de mais uma decisão, ele e Peya vão duelar com o poloneses Marcin Matkowski e Mariusz Fyrstenberg. Eles avançaram com uma vitória sobre os espanhóis Marcel Granollers e Marc López por 7/5, 4/6 e 10/7.

Soares e o austríaco formam a segunda melhor dupla da temporada 2013. Se vencer os poloneses, o brasileiro disputará sua oitava final do ano e vai se credenciar para a disputa pelo quinto troféu do ano.