Bruno Soares vence na estreia em duplas no Brasil Open

Bruno Soares defende o título do Brasil Open. Em 2011 ele foi campeão na Costa do Sauipe (BA), antiga sede do torneio, jogando ao lado de Marcelo Melo. O seu antigo parceiro pode ser seu próximo adversário em São Paulo. Melo, que faz dupla com Thomaz Bellucci, enfrenta os espanhóis Albert Montañes e Albert Ramos na estreia. Se os brasileiros vencerem, vão encontrar com Soares na próxima fase.

Nesta segunda também foram realizados dois jogos da chave principal de simples. Cabeça de chave número 7, o espanhol Albert Montañes foi derrotado por Filippo Volandri. O italiano precisou de apenas dois sets para fechar a partida em 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Na próxima fase ele pega quem vencer do confronto entre o português Rui Machado e o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo.

O espanhol Javier Matri, alvo de polêmica por ter recebido um convite da organização apesar de ser o 184.º do mundo, foi outro a avançar. Ele venceu o português Frederico Gil por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). Agora vai enfrentar, na segunda rodada, o compatriota Fernando Verdasco, terceiro pré-classificado.

Mais cedo foram definidos os quatro tenistas do qualifying que avançaram à chave principal. Avançaram o francês Jeremy Chardy (54.º do mundo), o russo Igor Andreev (ex-top 20 do mundo), o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo e o chileno Paul Capdeville.