Búlgara bate Kvitova e pega Kerber na final em Sydney

SYDNEY - A búlgara Tsvetana Pironkova surpreendeu nesta quinta-feira ao se classificar para a final do Torneio de Sydney. Semifinalista de Wimbledon em 2010, mas apenas a número 107 do mundo, ela se classificou para a decisão na Austrália ao vencer a checa Petra Kvitova, sexta colocada no ranking da WTA e segunda cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 21 minutos.

A partida desta quinta foi a quarta entre Kvitova e Pironkova, sendo a primeira vencida pela búlgara, que inclusive perdeu para a checa nas quartas de final da edição de 2011 de Wimbledon, vencida exatamente por Kvitova. Agora, na decisão, Pironkova vai buscar o primeiro título da sua carreira na sua estreia em uma final.

E a tenista búlgara vai disputar o título do Torneio de Sydney com a alemã Angelique Kerber. Nesta quinta, a número 9 do mundo e quinta cabeça de chave, avançou para a final ao vencer a norte-americana Madison Keys, 36.ª colocada o no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 2 minutos.

Kerber tentará conquistar o quarto título da sua carreira na final do Torneio de Sydney. O confronto direto entre a alemã e Pironkova está empatado em 1 a 1, sendo que a búlgara venceu o último confronto, na edição de 2012 do Torneio de Doha.