Cabeça 1, Andrea Petkovic cai logo na estreia em Luxemburgo

O Torneio de Luxemburgo, na última semana de disputa do circuito profissional da WTA antes do Masters em Cingapura, perdeu nesta terça-feira a sua principal favorita ao título. A alemã Andrea Petkovic, cabeça de chave número 1 e 16.ª colocada do ranking mundial, foi derrotada pela francesa Pauline Parmentier por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Na segunda rodada, que vale pelas oitavas de final, a algoz de Petkovic já sabe quem será a sua adversária. Parmentier terá pela frente a austríaca Patricia Mayr-Achleitner, descansada por ter jogado na última segunda apenas cinco games antes da desistência da italiana Karin Knapp.

Se Petkovic deu adeus ao torneio, a cabeça de chave número 2 não deu sopa para o azar. A francesa Alize Cornet, 21.ª do mundo, passou sem muitos sustos pela checa Lucie Hradecka por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6). Na próxima rodada, jogará contra a holandesa Kiki Bertens, que ganhou da alemã Anna-Lena Friedsam por 2 a 1 - parciais de 2/6, 6/2 e 6/4.

Em outros jogos desta terça, todos pela primeira rodada, avançaram a eslovena Polona Hercog, a belga Alison van Uytvanck, a sueca Johanna Larsson, a norte-americana Varvara Lepchenko, a checa Denisa Allertova e as alemãs Sabine Lisicki e Annika Beck.

NA RÚSSIA

Pelo Torneio de Moscou, o destaque ficou para a vitória da italiana Camila Giorgi, que na última semana ficou com o vice em Linz, na Áustria. Nesta terça, ela derrotou com facilidade a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Na segunda rodada, pelas oitavas, enfrentará a compatriota Flavia Pennetta.Em outras partidas desta terça, se classificaram a croata Ajla Tomljanovic, a ucraniana Kateryna Kozlova, a checa Katerina Siniakova, a sérvia Aleksandra Krunic e as russas Anastasia Pavlyuchenkova e Vitalia Diatchenko.