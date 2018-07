Cabeça de chave, Bellucci garante estreia tranquila em Miami

Mesmo sofrendo queda na estreia em Indian Wells, Thomaz Bellucci garantiu sua posição de cabeça de chave em Miami, que receberá o segundo torneio de nível Masters 1000 da temporada, a partir de quarta-feira. O número 1 do Brasil deve ter uma estreia tranquila. Entrando direto na segunda rodada, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o norte-americano Brian Baker e um tenista do qualifying.

No ranking desta semana, Bellucci caiu para o 35º posto, sendo que apenas os 32 primeiros colocados da lista se tornam cabeça de chave em Miami. O brasileiro se garantiu na posição favorável graças às baixas de Kevin Anderson, Bernard Tomic, Fabio Fognini, Philipp Kohlschreiber e Ivo Karlovic no torneio norte-americano.

Possível rival de Bellucci, Baker tem 30 anos e ocupa atualmente somente a 1045ª posição do ranking. Ele entrou direto na chave principal por ter ranking protegido (sua melhor posição é a 52ª, em 2012). Para enfrentar Bellucci, o tenista local terá que superar um adversário do qualifying, ainda não definido - o torneio qualificatório tem dois brasileiros: João Souza, o Feijão, e Rogério Dutra Silva.

Entre os favoritos ao título, o sérvio Novak Djokovic estreará também na segunda rodada. O número 1 do mundo vai encarar o vencedor do confronto entre o britânico Kyle Edmund e o checo Jiri Vesely. Na outra ponta, o escocês Andy Murray aguarda o jogo entre o usbeque Denis Istomin e o croata Borna Coric.

De volta às competições após ser submetido a uma cirurgia no joelho, o suíço Roger Federer poderá estrear contra o argentino Juan Martín Del Potro. Para tanto, o campeão do US Open de 2009, justamente em final contra o atual número três do mundo, terá que vencer o compatriota Guido Pella.

O espanhol Rafael Nadal, número cinco do ranking, terá pela frente o bósnio Damir Dzumhur ou o argentino Leonardo Mayer.

CHAVE FEMININA

Um inesperado confronto brasileiro vai marcar a rodada de abertura da chave feminina em Miami. Teliana Pereira e Beatriz Haddad Maia vão duelar em data ainda não definida na primeira participação de Bia em um torneio grande do circuito feminino.

Na briga pelo título, a local Serena Williams, vice-campeã em Indian Wells, vai duelar com a vencedora do confronto entre a compatriota Christina McHale e a japonesa Misaki Doi. Na outra ponta da chave, a cabeça número dois será a alemã Angelique Kerber. Ela vai aguardar o jogo entre sua compatriota Anna-Lena Friedsam e a checa Barbora Strycova.