Cabeça de chave 1, Teliana prevê estreia difícil no quali de Roland Garros

"Vai ser um jogo bem difícil. Ela é muito experiente, especialmente nestas quadras. Mas fiz uma boa preparação desde o Torneio de Medellín. Quero entrar em quadra, fazer o meu melhor e buscar a vitória", afirmou Teliana, nesta terça, após sessão de treinos em Roland Garros.

Teliana entra na disputa do quali como a cabeça de chave número 1 por não ter sido beneficiada por nenhuma desistência na lista para entrar direto na chave principal. Atual número 77 do mundo, ela obteria a vaga caso a relação de jogadoras fosse definida por um ranking mais recente. Mas, como leva em conta a listagem de seis semanas atrás, Teliana precisará passar pelo quali - na data escolhida, a brasileira não estava no Top 100.

Prestes a estrear no saibro do segundo Grand Slam da temporada, a brasileira garante estar confiante, sem se abalar com a desclassificação inesperada no sábado, em Saint-Gaudens. Ela foi eliminada pela arbitragem nas quartas de final por ter acertado a raquete na arquibancada em um momento de descuido.

No lance, ela pretendia rebater a bolinha contra a parede no fundo da quadra, mas a raquete escapou das mãos e foi parar no público, sem machucar ninguém. Teliana estava irritada por ter sido derrotada no tie-break do primeiro set da partida. O juiz seguiu as regras e decretou a desclassificação da brasileira.

Três dias depois do desagradável episódio, a número 1 do Brasil se diz tranquila para iniciar a disputa em Paris. "Estou me sentindo muito bem fisicamente e estou confiante", declarou.