Cabeça de chave, Kuznetsova estreia com vitória no Torneio de Sydney

A russa Svetlana Kuznetsova confirmou o favoritismo e estreou com vitória no Torneio de Sydney. Neste domingo, pela primeira rodada da competição australiana, ela passou sem maiores dificuldades pela romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h16min de partida.

Mesmo com dificuldades no serviço e tendo sofrido duas quebras, a cabeça de chave número 5 soube contornar os problemas para derrotar a rival, 29.ª colocada do ranking. Agora, Kuznetsova espera para conhecer sua adversária, que sairá do confronto entre a australiana Samantha Stosur e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Quem também estreou com vitória neste domingo foi a canadense Eugenie Bouchard. Número 46 do ranking, ela eliminou a chinesa Shuai Zhang, 23.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2.

Nas outras partidas do dia pela primeira rodada, a casaque Yulia Putintseva eliminou a suíça Belinda Bencic graças à desistência da rival, e a russa Daria Kasatkina passou pela húngara Timea Babos.