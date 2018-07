Cabeças de chave, Keys, Pavlyuchenkova, Konta e Pliskova vencem no Canadá

A zebra passou longe do segundo dia de disputa da chave feminina do Torneio de Montreal, no Canadá, nesta terça-feira. As principais favoritas que já entraram em quadra confirmaram a condição e estrearam com vitória. Casos da norte-americana Madison Keys, da checa Karolina Pliskova, da britânica Johanna Konta e da russa Anastasia Pavlyuchenkova, respectivamente 10.ª, 14ª, 15.ª e 16ª cabeças de chave.

O principal destaque ficou por conta de Madison Keys. A número 12 do mundo não teve qualquer dificuldade para passar pela russa Elena Vesnina por 2 sets a 0, com direito a "pneu". Parciais de 6/4 e 6/0. Na segunda rodada, ela duelará com sua compatriota Madison Brengle.

Já Pliskova e Pavlyuchenkova tiveram mais dificuldades e precisaram de três sets para avançar. A checa passou pela ucraniana Kateryna Bondarenko, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5, e agora duelará com a italiana Sara Errani, que eliminou a canadense Aleksandra Wozniak. Já a russa derrotou a casaque Yulia Putintseva com parciais de 6/4, 1/6 e 7/5 e pegará na segunda rodada a norte-americana Christina McHale.

Outro destaque do dia ficou por conta da britânica Johanna Konta. Embalada pelo título do Torneio de Stanford, conquistado no último domingo, a número 14 do ranking atropelou a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, espera a vencedora do duelo entre Vania King e Timea Babos para conhecer sua próxima rival.

Nos outros jogos já encerrados desta terça-feira, destaque para a dona da casa Eugenie Bouchard, que passou pela checa Lucie Safarova em três sets: 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3). Também se classificaram a romena Monica Niculescu, as russas Alla Kudryavtseva e Daria Kasatkina e a alemã Andrea Petkovic.