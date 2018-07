Cabeças de chave vencem na estreia do Masters 1000 de Roma; Bellucci pega francês O terceiro dia de disputa do Masters 1000 de Roma, na Itália, teve jogos pela primeira e pela segunda rodada nesta terça-feira. Com exceção do sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 16, que caiu para o argentino Juan Monaco (3/6, 6/3 e 6/2), outros seis pré-classificados que entraram em quadra venceram com autoridade.