Cagliari receberá final da Fed Cup entre Itália e Rússia

O duelo entre italianas e russas ocorrerá nos dias 2 e 3 de novembro em uma arena com capacidade para 5 mil expectadores. Os dois países envolvidos nesta decisão conquistaram um total de sete títulos da Fed Cup desde 2000.

A Itália ficou com a taça da competição em 2006, 2009 e 2010, enquanto a Rússia alcançou o troféu do torneio em 2004, 2005, 2007 e 2008, sendo que na penúltima destas conquistas as russas derrotaram na final justamente as italianas, superadas por 4 a 0 na série decisiva realizada em Moscou, em quadra dura.