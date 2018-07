Calendário 2015 da ATP prevê 62 torneios em 31 países

LONDRES - A ATP divulgou oficialmente nesta segunda-feira o seu calendário para a temporada de 2015, já antes mesmo da metade do segundo mês de 2014, e confirmou a previsão de disputa de 62 torneios em 31 diferentes países de seis continentes no próximo ano. Conforme a entidade já havia adiantado em novembro passado, as competições em piso de grama ganharão maior peso a partir de 2015.

Os torneios de Queen''s e Halle, preparatórios para Wimbledon, terão status elevado de ATP 250 para ATP 500, sendo que o calendário terá uma semana a mais reservada para competições na grama. O Torneio de Eastbourne migrou para Nottingham, que abrigará o último evento que antecede o Grand Slam mais tradicional do circuito profissional, marcado para começar em 29 de junho, em Londres.

Neste ano, apenas duas semanas de competições em piso de grama antecederão Wimbledon, sendo que todas elas (quatro ao total) terão status de ATP 250. Com a elevação de peso para ATP 500, os torneios nesta superfície distribuirão 75% de pontos a mais em 2015 do que atualmente.

"A extensão da temporada de grama, com pontos adicionais inseridos nela, é um passo positivo à frente. Um dos pontos importantes é promover a variação através das diferentes superfícies ao desenrolar da temporada. Aumentar a temporada de grama é algo significante em nosso calendário", disse Chris Kermode, executivo-chefe da ATP, ao comentar as mudanças promovidas para 2015.

Ao falar sobre o calendário do próximo ano, a ATP também destacou que a China e os Estados Unidos são os únicos países que seguem com torneios de todos os níveis, desde ATP 250 até os Masters 1.000. Para completar, a entidade destaca que o Rio Open, marcado para começar em 16 de fevereiro do próximo ano, é o único evento da América do Sul com status de ATP 500.

Já o Brasil Open, que ocorre em São Paulo e tem nível de ATP 250, ainda está com data para ser confirmada. Pelo calendário, poderá começar em 9 ou 23 de fevereiro, assim como ocorre com o Torneio de Buenos Aires. A temporada de 2015 será aberta em 5 de janeiro, com os torneios de Brisbane, Chennai e Doha, enquanto o ATP Finals, evento que reúne os melhores tenistas da temporada e fecha o ano de disputas do calendário, está marcado para começar em 16 de novembro, em Londres.