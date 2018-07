Calor derruba Bellucci e serve de treino para Tsonga

Se do lado de fora do ginásio do Ibirapuera estava 28ºC, dentro era um verdadeiro caldeirão. Não tanto pela quantidade de público no Gillette Federer Tour, que deixou a desejar, mas pelo enorme calor que fazia no interior da arena. Jo-Wilfried Tsonga venceu o brasileiro Thomaz Bellucci por duplo 6/2, mas garantiu que passou muita dificuldade com o clima.

"Eu me senti muito mal, principalmente no começo, era uma sauna mesmo, mas foi bom para a gente. Venho treinando em Miami, pois no Aberto da Austrália será assim, então é bom para se acostumar ao calor", disse.

Bellucci também reconheceu que teve problemas no confronto. "Estava uma sauna lá dentro, um verdadeiro forno. Na primeira partida, na quinta, nas viradas de quadra o Federer falava que estava muito quente e reclamava que estava cansado. Já contra o Tsonga não consegui jogar bem, estava um pouco desgastado. Já esperava essa caída."

Na partida anterior do dia, tanto Maria Sharapova quanto Caroline Wozniacki também mostraram bastante dificuldade diante do calor. Na torcida, as pessoas se abanavam como podiam e a expectativa é que, neste sábado, no dia mais cheio do Gillette Federer Tour, os termômetros cheguem à altura para os duelos de Serena Williams x Victoria Azarenka e Roger Federer x Jo-Wilfried Tsonga.