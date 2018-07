Calor faz Bellucci abandonar jogo do quali na Argentina

BUENOS AIRES - Thomaz Bellucci desistiu de tentar participar do Torneio de Buenos Aires, que acontecerá na semana que vem na capital argentina. Neste sábado, ele abandonou a partida de estreia no qualifying por conta do calor e, assim, vai perder a chance de disputar apenas o seu segundo torneio na temporada.

Bellucci, que hoje ocupa o número 125 do ranking mundial, havia vencido o primeiro set contra o venezuelano David Souto, apenas o 219.º do mundo. Na segunda parcial, perdia por 4/2 quando decidiu abandonar a partida disputada no saibro.

"Thomaz sentiu o calor, mas as condições hoje (sábado) aqui estão fora do real. Calor e umidade altíssimos", explicou o também tenista André Sá, pelo Twitter. "O bicho ''ta'' pegando aqui hoje. Está muito difícil de jogar. Vários jogadores já arriaram aqui", completou ele. Além de Bellucci, o italiano Alessandro Giannessi e o francês Stephane Robert também abandonaram seus jogos.