Campeã, Svitolina ganha 5 posições no ranking da WTA Campeã do Torneio de Kuala Lumpur, no fim de semana, a ucraniana Elina Svitolina obteve sua melhor posição no ranking da WTA, nesta segunda-feira. Em grande momento no circuito profissional, a tenista de 21 anos alcançou a 14ª colocação e vai se consolidando entre as melhores do mundo.