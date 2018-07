Campeã de Roland Garros cai na estreia em Toronto; Petra Kvitova bate espanhola

A zebra deu as caras logo no primeiro dia de disputa do Torneio de Toronto, no Canadá, disputado em quadras rápídas. Atual campeã de Roland Garros, a leta Jelena Ostapenko foi surpreendida na sua estreia e caiu para a norte-americana Varvara Lepchenko, que saiu do qualifying, por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5).

Depois de vencer o primeiro set com extrema facilidade, Jelena Ostapenko encaminhava uma tranquila vitória ao fazer 3 games a 0 na segunda parcial. Mas perdeu a concentração e permitiu uma reação da tenista dos Estados Unidos, que obteve a vitória de virada e a vaga na segunda rodada. Agora, Varvara Lepchenko aguarda a vencedora do duelo entre a francesa Caroline Garcia e a romena Sorana Cirstea.

Com mais facilidade, não esperada, a checa Petra Kvitova passou pela espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 33 minutos. Na segunda rodada, a ex-número 2 e atual 14.ª do ranking da WTA terá pela frente a norte-americana Sloane Stephens, que ganhou da casaque Yulia Putintseva.

Outra cabeça de chave a se despedir foi a francesa Kristina Mladenovic, 13.ª do mundo, que perdeu para a checa Barbora Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora jogará contra a australiana Daria Gavrilova, que fez um duplo 6/3 na espanhola Lara Arruabarrena.