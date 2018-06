Campeã de Roland Garros, Ostapenko cai na estreia em Sydney

Atual campeã de Roland Garros, a letã Jelena Ostapenko se despediu do Torneio de Sydney logo na estreia, neste domingo. Em sua primeira partida oficial neste ano, a tenista número 7 do mundo foi derrotada pela russa Ekaterina Makarova, 33ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.

A rodada na cidade australiana foi marcada pelo forte calor, que obrigou os organizadores a ativar mecanismos para preservar a saúde dos atletas. Assim, houve maior intervalo de tempo entre os sets. Alguns trechos de Sydney registraram recordes de temperatura, com até 47 graus - a mais elevada em 80 anos.

Na segunda rodada, Makarova vai enfrentar a vencedora do duelo entre a russa Daria Kasatkina e a checa Barbora Strycova. Terceira cabeça de chave, Ostapenko não foi a única a se despedir de forma precoce em Sydney. Também neste domingo, a francesa Kristina Mladenovic, quinta pré-classificada, abandonou diante da local Ellen Perez, que vencia por 6/4 e 4/2.

Em outras partidas disputadas neste domingo em Sydney, a russa Elena Vesnina bateu a espanhola Lara Arruabarrena (duplo 6/2), enquanto a norte-americana Kristie Ahn superou a porto-riquenha Monica Puig (6/4 e 6/1). A também americana Catherine Bellis despachou a russa Ekaterina Alexandrova (3/6, 6/3 e 6/1).