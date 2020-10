Campeã de Wimbledon e nº 2 do mundo, Simona Halep testa positivo para covid-19

Campeã de Wimbledon e atual número 2 do mundo, a tenista romena Simona Halep testou positivo para a covid-19 neste sábado. A atleta de 29 anos disse estar bem, recuperando-se de "sintomas leves".

"Gostaria de comunicar que testei positivo para a covid-19. Estou em isolamento na minha casa e me recuperando bem de sintomas leves. Me sinto bem. Vamos superar essa juntos", disse a romena, dona de dois títulos de Grand Slam.

Halep jogou apenas três torneios desde a retomada do circuito, em agosto. A romena decidiu ficar fora da gira norte-americana, logo no retorno das competições, por temer eventual contaminação pelo novo coronavírus. Por isso, chegou a se ausentar do US Open, em Nova York.

Ex-número 1 do mundo, a romena é a atual campeã de Wimbledon - venceu em 2019 - e também já levantou o troféu de Roland Garros, em 2018. Em Paris, neste ano, ela foi eliminada nas oitavas de final pela polonesa Iga Swiatek, que viria a conquistar o título.

Muitos países europeus estão enfrentando um aumento do número de covid-19 nas últimas semanas. E uma nova onda de quarentena e lockdown vêm sendo aplicados por diversos países, como França, Alemanha e Inglaterra, nos últimos dias.