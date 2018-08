Campeã de Wimbledon, Kerber cai na estreia em Montreal; Sharapova avança

A tenista alemã Angelique Kerber decepcionou em seu retorno às quadras, nesta quarta-feira, após se sagrar campeã de Wimbledon, no mês passado. A atual número quatro do mundo caiu logo em sua estreia no Torneio de Montreal, de nível Premier, na quadra dura canadense.

Kerber, ex-líder do ranking, foi eliminada pela francesa Alize Cornet pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Quarta cabeça de chave, a alemã fez sua estreia direto na segunda rodada, mas não conseguiu ganhar mais do que cinco games, em 1h25min de duelo.

Irregular no serviço, a campeã de Wimbledon cometeu três duplas faltas, não registrou nenhum ace e acabou cedendo 14 break points, dos quais cinco deles foram convertidos pela rival francesa, atual 34ª do ranking. Kerber ainda obteve duas quebras de serviço, porém não foi o suficiente para buscar a reação na partida.

Nas oitavas de final, Cornet vai enfrentar a australiana Ashleigh Barty, 15ª cabeça de chave, que avançou na competição ao superar a belga Alison Van Uytvanck por 2 a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2, em 1h22min.

Outra ex-número 1 do mundo, a russa Maria Sharapova teve destino diferente nesta quarta. Ela venceu a sua segunda partida na competição ao arrasar a compatriota Daria Kasatkina, 12ª cabeça de chave, por 6/0 e 6/2, em apenas 1h16min de confronto. A ex-líder do ranking já havia obtido vitória contundente na estreia, sobre a búlgara Sesil Karatantcheva.

Na sequência, pelas oitavas, Sharapova terá um desafio mais complicado pela frente. Sua próxima adversária será a francesa Caroline Garcia, quinta cabeça de chave. A russa lidera o confronto direto por 4 a 1, mas o último confronto foi vencido pela francesa, que vive bom momento na carreira.

A checa Karolina Pliskova, outra ex-número 1 do mundo a entrar em quadra nesta quarta, também decepcionou ao cair em sua segunda partida na quadra dura de Montreal. Ela caiu diante da holandesa Kiki Bertens, 18ª do mundo, por duplo 6/2. Na sequência, Bertens vai duelar com outra checa, Petra Kvitova, oitava cabeça de chave do torneio.

Ainda nesta quarta, a espanhola Carla Suárez Navarro, que já foi Top 10 mas precisou passar pelo qualifying em Montreal, avançou na chave em razão do abandono da ucraniana Lesia Tsurenko no segundo set. Suárez Navarro liderava o placar por 6/4 e 3/2 quando a rival desistiu do jogo.