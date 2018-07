Campeã de Wimbledon, Marion Bartoli anuncia aposentadoria das quadras

CINCINNATI - A francesa Marion Bartoli, atual campeã de Wimbledon, decidiu se aposentar do tênis por causa de lesões e anunciou a sua saída das quadras na noite de quarta-feira, logo após ser eliminada na segunda rodada do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Sob lágrimas, ela revelou a sua decisão, menos de dois meses após conquistar o mais importante título da sua carreira em Londres, quando já convivia com as dores.

"Meu corpo estava realmente começando a desmoronar e eu não podia perder cabeça, e tinha que superar a dor, muita dor, em Wimbledon e ver o que acontecia", disse a francesa, de 28 anos. "Eu tenho jogado por um longo, longo, longo tempo, já é hora para mim. É assim", disse.

Bartoli chegou para a disputa de Wimbledon como a cabeça de chave número 15, mas conseguiu conquistar o título no All England Club ao derrotar a alemã Sabine Liscki na decisão no dia 6 de julho. Menos de dois meses depois, ela foi eliminada no Torneio de Cincinnati, na noite de quarta, ao perder para a romena Simona Halep por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, chamou o seu pai e tomou a decisão de deixar o tênis.

Bartoli tem sofrido com lesões em seu pé esquerdo, tornozelo direito, coxa direita e tendão de Aquiles. Ele disse que cada parte do seu corpo doía quando ele estava na quadra na quarta, e vem sendo assim por algum tempo. "Me dói todo o corpo depois de 45 minutos ou uma hora de jogo", disse. "Venho fazendo isso há muito tempo. E sim, é simplesmente o mais sábio para o corpo, já não posso fazê-lo mais", completou a francesa.

A jogadora francesa alcançou o seu lugar mais alto no ranking da WTA no início da temporada 2012, quando atingiu o sétimo lugar, mas nunca havia vencido um torneio do Grand Slam. A conquista de Bartoli veio em seu 47º Grand Slam, a maior quantidade de torneios disputados por uma jogadora até vencer pela primeira vez um dos quatro principais campeonatos do tênis. Depois desse título, voltou a atingir o sétimo lugar na lista.

Quando a alegria daquele momento acabou, a dor voltou e ela passou a ponderar sobre o fim de sua carreira. A derrota na quarta, então a levou a tomar a decisão de parar, enquanto sofria com as dores no tendão de Aquiles, no quadril, nos ombros e costas. "Você sabe, todo mundo vai lembrar do meu título de Wimbledon", disse. "Ninguém vai se lembrar do último jogo que joguei aqui".