Campeã de Wimbledon, Muguruza é eleita a Tenista do Ano pela WTA

A espanhola Garbiñe Muguruza foi eleita nesta sexta-feira a Tenista do Ano pela WTA, a Associação de Tênis Feminino. A atleta de 24 anos se destacou na temporada ao faturar o título de Wimbledon e alcançar o topo do ranking pela primeira vez na carreira.

"Há muito trabalho por trás desta conquista e muito amor e paixão por este esporte. Também foram muitos momentos complicados ao lado de momentos gloriosos", disse Muguruza, que atualmente é a número dois do ranking.

A premiação foi anunciada nesta sexta após a definição dos grupos do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada a partir de domingo, em Cingapura.

Além de Muguruza, foram premiadas a norte-americana Sloane Stephens e a francesa Jelena Ostapenko, campeãs do US Open e de Roland Garros neste ano, respectivamente. A tenista dos Estados Unidos ganhou o prêmio de Melhor Retorno do Ano. Ostapenko foi escolhida como a atleta que apresentou maior evolução em 2017.

O prêmio de revelação do ano foi concedido à também americana CiCi Bellis. A brasileira Beatriz Haddad Maia era uma das candidatas à honraria, junto da belga Elise Mertens e da checa Marketa Vondrousova.

O prêmio de Dupla do Ano foi para a suíça Martina Hingis e para a taiwanesa Chan Yung-Jan. As honrarias foram definidas com base em votos da imprensa.