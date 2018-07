Campeã na Austrália, Kerber cai na estreia em Roland Garros

Campeã do Aberto da Austrália, a alemã Angelique Kerber perdeu sua primeira partida em um Grand Slam após a maior conquista de sua carreira. Nesta terça-feira, a atual número três do mundo foi superada pela embalada holandesa Kiki Bertens pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3 na primeira rodada de Roland Garros.

Foi a terceira queda seguida de Kerber em uma estreia. Como aconteceu no saibro de Madri e Roma nas últimas semanas, a alemã demonstrou pouco ritmo em quadra e rara precisão nos golpes. Ela acertou apenas 9 bolas vencedoras em três sets disputados, contra 36 da rival, número 58 do ranking.

A alemã, porém, sofreu com dores no ombro ao longo da partida. No terceiro set, chegou a receber atendimento médico. Porém, não foi o suficiente para se manter na partida. Kerber ainda salvou dois match points antes de ceder a vitória à holandesa, que vem em bom momento no circuito.

Bertens se sagrou campeã do Torneio de Nuremberg, no sábado, após furar o qualifying. Foram sete vitórias até o troféu, deixando para trás rivais mais experientes em duelos decisivos como a italiana Roberta Vinci, então cabeça de chave número 1 na competição alemã.

Na segunda rodada, a tenista da Holanda vai enfrentar a vencedora do duelo entre a local Alizé Lim e a italiana Camila Giorgi.

Já Kerber deve começar a focar na curta temporada de grama, que terá Wimbledon como o maior objetivo. A alemã, que costuma ter bons resultados em Londres, vai tentar recuperar o bom tênis exibido em Melbourne, em janeiro, quando faturou o maior título de sua carreira.

Desde o troféu, obtido em final sobre a norte-americana Serena Williams, Kerber oscilou bastante tanto na quadra dura quanto no saibro. Mas conquistou um título, em Stuttgart, diante de sua torcida.