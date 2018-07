Campeã do Masters da WTA, Cibulkova sobe para o 5º lugar do ranking

Após surpreender em Cingapura, ao faturar o título do Masters da WTA, a tenista eslovaca Dominika Cibulkova alcançou nesta segunda-feira sua melhor posição no ranking mundial. Embalada pelos pontos somados no torneio que reuniu as oito melhores tenistas da temporada, a eslovaca subiu para o quinto lugar na lista da WTA.

Para tanto, subiu três posições, desbancando a checa Karolina Pliskova, a espanhola Garbiñe Muguruza e a norte-americana Madison Keys. Cibulkova tem agora 4.875 pontos, quase a metade da pontuação da alemã Angelique Kerber, a quem venceu na final do Masters. Kerber é a atual número 1 do mundo.

No domingo, a tenista da Eslováquia obteve a maior conquista de sua carreira até agora, ao superar a líder do ranking por 6/3 e 6/4 na final do Masters, disputado em Cingapura - foi sua primeira participação no torneio. Até então, seu maior feito havia sido ser vice-campeã do Aberto da Austrália em 2014.

Com a subida de Cibulkova, Pliskova, Muguruza e Keys perderam uma posição cada no Top 10. As demais tenistas da seletiva lista permaneceram nas mesmas colocações. Depois de Kerber, vem a norte-americana Serena Williams, a polonesa Agnieszka Radwanska e a romena Simona Halep. A russa Svetlana Kuznetsova segue na 9ª colocação e a britânica Johanna Konta fecha o Top 10.

Entre as brasileiras, as primeiras a aparecer no ranking perderam posições nesta segunda. Paula Gonçalves caiu 17 colocações e figura agora em 180º lugar. Teliana Pereira, que decidiu encerrar a temporada na semana passada, perdeu dois postos: é a atual 203ª. Já Beatriz Haddad Maia ganhou três posições. Aparece agora no 271º posto.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Angelique Kerber (ALE), 9.080 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.050

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.600

4º - Simona Halep (ROM), 5.228

5º - Dominika Cibulkova (ESL), 4.875

6º - Karolina Pliskova (RCH), 4.600

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.236

8º - Madison Keys (EUA), 4.137

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.115

10º - Johanna Konta (ING), 3.455

11º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.170

12º - Victoria Azarenka (BIE), 3.061

13º - Petra Kvitova (RCH), 2.840

14º - Elina Svitolina (UCR), 2.456

15º - Venus Williams (EUA), 2.241

16º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.240

17º - Roberta Vinci (ITA), 2.190

18º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.188

19º - Elena Vesnina (RUS), 2.094

20º - Samantha Stosur (AUS), 2.090

180º - Paula Gonçalves (BRASIL), 314

203º - Teliana Pereira (BRASIL), 264

271º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 172