Campeã do Rio Open, Errani avança na estreia em Acapulco

Campeã do Rio Open, a italiana Sara Errani confirmou o favoritismo e estreou vencendo no Torneio de Acapulco, jogado em piso rápido, no México. Na noite de terça-feira, apesar da mudança brusca de superfície e do cansaço, a segunda cabeça de chave não teve nenhum problema para passar pela checa Lucie Hradecka em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/3.

Sua companheira na melhor dupla do mundo na atualidade não teve a mesma sorte. Roberta Vinci, sexta cabeça de chave, perdia o primeiro set por 6/5 quando sentiu lesão e se retirou de quadra, cedendo a vitória à holandesa Kiki Bertens. A norte-americana Sloane Stephens, outra favorita, também caiu na primeira rodada, para a sueca Johanna Larsson.

As demais cabeças de chave avançaram à segunda rodada. A francesa Caroline Garcia, terceira favorita, ganhou fácil da eslovena Polona Hercog, em sets diretos, com 6/4 e 6/1. Já a suíça Timea Bacsinszky superou a holandesa Richel Hogenkamp por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.