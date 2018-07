Campeã em 1998, Hingis se classifica para duas finais de duplas em Wimbledon

Hingis, que já faz parte do Hall da Fama do Tênis, e a indiana Sania Mirza são cabeças de chave número 1 em Wimbledon e venceram as norte-americanas Raquel Kops-Jones e Abigail Spears por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Hingis, de 34 anos, e Mirza, a primeira indiana a liderar um ranking do tênis vão enfrentar na decisão a dupla cabeça de chave número 2, formada pelas russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina. As atuais campeãs do US Open avançaram com o triunfo diante da húngara Timea Babos e da francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

Também nesta sexta, Hingis atingiu a decisão de duplas mistas em parceira com o indiano Leander Paes. Eles derrotaram os norte-americanos Mike Bryan e Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Dezessete anos atrás, Hingis foi campeã de duplas em Wimbledon com a checa Jana Novotna. Naquela temporada, a suíça faturou os títulos dos quatro torneios do Grand Slam, com a croata Mirjana Lucic-Baroni no Aberto da Austrália e Novotna nos outros três. Ela, porém, nunca foi campeã de duplas mistas em Wimbledon.

Hingis, que venceu cinco torneios do Grand Slam em simples nos anos 1990, deixou as quadras em 2002 por causa de lesões, retornando ao circuito em 2006. A suíça anunciou a sua aposentadoria em 2007, quando foi suspensa por dois anos após dar positivo para cocaína em exame antidoping em Wimbledon.

A estrela suíça retornou mais uma vez ao tênis, inicialmente como técnica. Depois, começou a jogar torneios de duplas e vem tendo muito sucesso em parceria com Mirza. Agora está muito próxima de conquistar dois títulos em Wimbledon.