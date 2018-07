Campeã em Baku, Vera Zvonareva continua em 3.º no ranking da WTA

LOS ANGELES - Campeã do Torneio de Baku, no Azerbaijão, no último domingo, a russa Vera Zvonareva permanece em terceiro lugar no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. A tenista aumentou a sua pontuação para 6.850 pontos e segue na luta para assumir a segunda colocação da lista, que continua sendo liderada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, com 9.915 pontos.

A vantagem da dinamarquesa para Kim Clijsters segue sendo de mais de 2 mil pontos. A tenista belga está na segunda colocação, com 7.625 pontos e uma vantagem de 775 para Zvonareva. A campeã do Torneio de Baku é seguida bielo-russa Victoria Azarenka, com 6.465 pontos, e pela russa Maria Sharapova, com 6.141 pontos.

O ranking da WTA não teve alterações nas 14 primeiras colocações, já que não foram disputados torneios importantes na última semana. Assim, a chinesa Na Li continua em sexto lugar, à frente da checa Petra Kvitova, da italiana Francesca Schiavone, da francesa Marion Bartoli e da australiana Samantha Stosur, que fecha o Top 10 da lista.

Ranking da WTA, 18/07:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 9.915 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 7.625

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 6.850

4.ª Victoria Azarenka (BLR), 6.465

5.ª Maria Sharapova (RUS), 6.141

6.ª Na Li (CHN), 5.855

7.ª Petra Kvitova (RCH), 5.437

8.ª Francesca Schiavone (ITA), 4.860

9.ª Marion Bartoli (FRA), 4.230

10.ª Samantha Stosur (AUS), 3.405

11.ª Andrea Petkovic (ALE), 3.305

12.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.220

13.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.995

14.ª Agnieszka Radwanska (POL), 2.995

15.ª Jelena Jankovic (SER), 2.775

16.ª Shuai Peng (CHN), 2.580

17.ª Ana Ivanovic (SER), 2.555

18.ª Yanina Wickmayer (BEL), 2.470

19.ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.455

20.ª Julia Goerges (ALE), 2.335

----------------------------------------

227.ª Ana Clara Duarte (BRA), 254