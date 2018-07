Campeã em Bucareste, Halep se aproxima das líderes no ranking da WTA

A WTA divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização semanal de seu ranking, esta sem grandes novidades nas primeiras 20 colocações. A principal beneficiada nesta nova lista, por exemplo, nem subiu de posição. A romena Simona Halep se manteve em quinto depois do título do Torneio de Bucareste, mas agora bem mais próxima das primeiras colocadas.

O troféu conquistado no último domingo com a incrível "bicicleta" aplicada sobre a letã Anastasija Sevastova (duplo 6/0) rendeu a Halep 279 pontos no ranking. Se não foi suficiente para ultrapassar a polonesa Agnieszka Radwanska, que tem 5.335 pontos na quarta posição, levou a romena a 5.071, sonhando em figurar novamente entre as líderes.

Halep, que chegou a ser vice-líder do ranking entre 2014 e 2015, ainda se consolidou entre as cinco primeiras colocadas da lista. Isto porque o título do fim de semana, em casa, fez com que abrisse mais de mil pontos para a sexta colocada, a bielo-russa Victoria Azarenka, que tem 3.761.

Em relação à listagem da semana passada a norte-americana Serena Williams perdeu 30 pontos e ficou com 8.300, mas nada que sequer ameace sua tranquila liderança. A segunda posição continua com a alemã Angelique Kerber (6.500 pontos), seguida pela espanhola Garbiñe Muguruza (5.482).

Se no Top 10 não houve qualquer alteração de posição, na parte final do Top 20 aconteceu algumas mudanças. E a principal beneficiada foi a suíça Timea Bacsinszky. Semifinalista no Torneio de Gstaad, a suíça saltou da 17.ª para a 15.ª colocação, com 2.609 pontos. Campeã da competição, Viktorija Golubic ganhou nada menos que 33 posições e entrou no Top 100, agora em 72.º, com 898 pontos.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira caiu cinco colocações e está cada vez mais próxima de deixar o Top 100, agora em 95.º. Já Paula Cristina subiu uma posição e passou de 180.ª a 179.ª do mundo.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 8.300 pontos

2º - Angelique Kerber (ALE), 6.500

3º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.482

4º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.335

5º - Simona Halep (ROM), 5.071

6º - Victoria Azarenka (BLR), 3.761

7º - Venus Williams (EUA), 3.656

8º - Roberta Vinci (ITA), 3.525

9º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.010

10º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.900

11º - Madison Keys (EUA), 2.871

12º - Dominika Cibulkova (ESQ), 2.871

13º - Petra Kvitova (RCH), 2.816

14º - Samantha Stosur (AUS), 2.640

15º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.609

16º - Belinda Bencic (SUI), 2.605

17º - Karolina Pliskova (RCH), 2.540

18º - Johanna Konta (EUA), 2.390

19º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.320

20º - Elina Svitolina (UCR), 2.226

95º - Teliana Pereira (BRA), 702

179º - Paula Gonçalves (BRA), 304