Campeã em Dubai, Simona Halep sobe para 3º lugar no ranking

A romena Simona Halep reassumiu a terceira colocação no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, e que continua sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, com 9.592 pontos, seguida pela russa Maria Sharapova, com 8.210, embora as duas não tenham entrado em quadra na última semana.

Já Halep disputou o Torneio de Dubai, se sagrou campeã e assim atingiu os 6.571 pontos, assumindo a terceira colocação no ranking da WTA ao ultrapassar a checa Petra Kvitova, que foi eliminada na mesma competição nas oitavas de final e agora está em quarto lugar, com 6.395 pontos.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, que caiu nas semifinais em Dubai, segue em quinto lugar, à frente da sérvia Ana Ivanovic, eliminada nas oitavas de final, e da canadense Eugenie Bouchard, que está na sétima posição na lista.

Também eliminada nas oitavas de final em Dubai, a polonesa Agnieszka Radwanska ocupa o oitavo lugar, seguida pela russa Ekaterina Makarova, que parou nas quartas de final em Dubai, e da alemã Andrea Petkovic, que caiu na segunda rodada e fecha o Top 10 do ranking da WTA.

Campeã do Rio Open, a italiana Sara Errani subiu quatro posições no ranking e agora está em 12º lugar, atrás da alemã Angelique Kerber e logo à frente da checa Karolina Pliskova, que ascendeu cinco posições após disputar a final do Torneio de Dubai.

Teliana Pereira continua sendo a melhor tenista do Brasil no ranking, mas despencou na lista, pois no ano passado havia sido semifinalista do Rio Open e nesta edição do torneio acabou sendo eliminada logo na estreia. Assim, perdeu 28 posições, passando a ocupar a 137ª colocação.

Já Beatriz Haddad Maia colou no Top 200 após parar apenas nas quartas de final no Rio Open. A brasileira ganhou 32 postos e atingiu o 202º lugar. Gabriela Cé, que avançou para a segunda rodada do Rio Open, está na 243ª colocação, subindo 18 posições. Já Paula Cristina Gonçalves, eliminada na estreia, caiu do 281º para o 284ºlugar.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 9.592 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 8.210

3.ª - Simona Halep (ROM) - 6.571

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.395

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.730

6.ª - Ana Ivanovic (SER) - 4.425

7.ª - Eugenie Bouchard (CAN) - 4.365

8.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 4.025

9.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 3.420

10.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 3.150

11.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.650

12.ª - Sara Errani (ITA) - 2.641

13.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 2.620

14.ª - Carla Suarez Navarro (ESP) - 2.585

15.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.555

16.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 2.506

17.ª - Venus Williams (EUA) - 2.366

18.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 2.236

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.100

20.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.095

137.ª - Teliana Pereira (BRA) - 409

202.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 252