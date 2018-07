Campeã em Madri, Halep é 5º na WTA; Kerber volta ao 2º lugar

A WTA divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização semanal de seu ranking, e com diversas mudanças no Top 10. Entre as dez primeiras colocadas, somente duas mantiveram suas posições. Os principais destaques ficaram por conta da alemã Angelique Kerber, nova vice-líder, e da romena Simona Halep, que assumiu a quinta posição.

Halep foi beneficiada pelo título conquistado no Torneio de Madri, no último sábado, e se reaproximou das primeiras colocadas da lista. A tenista de 25 anos, ex-número 2 do mundo, faturou somente seu primeiro título em 2016, ganhou 990 pontos e subiu duas posições no ranking, agora com 4.650 pontos.

Já Keber voltou à vice-liderança por conta do insucesso da antiga segunda colocada Agnieszka Radwanska. A polonesa era a principal favorita do Torneio de Madri, mas acabou eliminada logo na estreia por Dominika Cibulkova e perdeu 110 pontos no ranking, chegando a 5.665 e deixando Kerber à sua frente, com 5.740.

A italiana Roberta Vinci subiu da oitava para a sétima colocação, enquanto a suíça Belinda Bencic foi de décima a oitava. Mas foi outra suíça quem mais ascendeu no Top 10 deste ranking. Timea Bacsinszky deixou a 15.ª posição e subiu para a décima.

A vice-campeã de Madri, Cibulkova, também subiu muito no ranking, de 38.ª para 26.ª, mas nenhuma destas tenistas chega perto de Serena Williams. Mesmo afastada das últimas competições por problemas físicos, a norte-americana segue tranquila na ponta do ranking com 8.235 pontos.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira caiu uma posição, de 89.ª para 90.ª do mundo, após ser eliminada na estreia em Madri. Paula Gonçalves também teve queda considerável e foi de 193.ª a 200.ª, assim como Gabriela Cé, que passou de 275.ª a 281.ª.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 8.235 pontos

2º - Angelique Kerber (ALE), 5.740

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.665

4º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.847

5º - Simona Halep (ROM), 4.650

6º - Victoria Azarenka (BLR), 4.530

7º - Roberta Vinci (ITA), 3.505

8º - Belinda Bencic (SUI), 3.330

9º - Petra Kvitova (RCH), 3.067

10º - Timea Bacsinszky (SUI), 3.065

11º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.065

12º - Maria Sharapova (RUS), 3.041

13º - Flavia Pennetta (ITA), 2.964

14º - Venus Williams (EUA), 2.931

15º - Lucie Safarova (RCH), 2.843

16º - Ana Ivanovic (SER), 2.530

17º - Elina Svitolina (UCR), 2.475

18º - Sara Errani (ITA), 2.450

19º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.450

20º - Karolina Pliskova (RCH) 2.420

90º - Teliana Pereira (BRA), 749

200º - Paula Gonçalves (BRA), 271

281º - Gabriela Cé (BRA), 148