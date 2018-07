Campeã em Miami, Konta desiste de disputar Torneio de Charleston

Campeã do Torneio de Miami, no fim de semana, a tenista britânica Johanna Konta desistiu de disputar o Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, nesta semana. Nesta segunda-feira, ela alegou uma lesão no ombro direito para ficar de fora da competição de nível Premier.

"Sinto muito por não poder competir. Eu estava brigando contra uma pequena lesão no ombro desde Miami", explicou a tenista, sem dar mais detalhes sobre sua condição física. Ela era a cabeça de chave número dois da competição norte-americana.

Como o abandono de Konta veio após o lançamento do programa da competição, mas antes do início do primeiro jogo, a organização do Torneio de Charleston deverá deslocar a australiana Daria Gavrilova para o lugar deixado pela britânica.

Konta, que subiu para o 7º lugar do ranking da WTA, venceu em Miami no sábado, conquistando o maior título da sua carreira até agora. Na final, ela derrotou - ao bater a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0.