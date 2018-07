Campeã em Nuremberg, holandesa sobe 31 posições na WTA

A WTA divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização de seu ranking, e desta vez com poucas novidades. Sem torneios de grande importância na semana que antecedeu o início de Roland Garros, não houve qualquer alteração nas 20 primeiras colocadas da lista. A principal beneficiada acabou sendo a holandesa Kiki Bertens.

A tenista de 24 anos conquistou somente seu segundo título no circuito profissional no último sábado, ao levantar o troféu do Torneio de Nuremberg, na Alemanha. Bertens precisou furar o qualifying da competição para ser campeã, resultado que lhe rendeu 31 uma posições no ranking. De 89.ª, ela foi para 58.ª colocada.

Quem também se beneficiou do título conquistado no fim de semana foi a francesa Caroline Garcia. Depois de ser campeã em casa, no Torneio de Estrasburgo, a tenista de 22 anos subiu 15 colocações, saltando de 55.ª para 40.ª.

Se não ficaram com o título, as finalistas destes dois torneios também puderam celebrar a conquista de posições no ranking desta segunda. Mesmo depois de perder para Bertens em Nuremberg, a colombiana Mariana Duque-Mariño deixou a 98.ª posição e agora é a 75.ª. Já a croata Mirjana Lucic-Baroni, derrotada por Garcia em Estrasburgo, subiu de 66.ª para 52.ª.

De resto, a nova atualização do ranking trouxe poucas alterações. Entre as 20 primeiras colocadas, somente duas - as italianas Sara Errani, 18.ª, e Roberta Vinci, oitava - entraram em quadra na última semana, e não alteraram suas posições.

Com isso, o Top 20 desta semana segue igual ao da última, com destaque para a norte-americana Serena Williams, que continua tranquila na ponta. Ela tem 9.030 pontos, contra 5.850 da polonesa Agnieszka Radwanska. A alemã Angelique Kerber (5.740), a espanhola Garbiñe Muguruza (5.196) e a bielo-russa Victoria Azarenka (4.341) aparecem na sequência.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira continua na 81.ª posição e é a melhor tenista do País na atualidade. Já Paula Gonçalves conquistou duas posições e subiu para 177.ª.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.030 pontos

2º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.850

3º - Angelique Kerber (ALE), 5.740

4º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.196

5º - Victoria Azarenka (BLR), 4.341

6º - Simona Halep (ROM), 4.301

7º - Roberta Vinci (ITA), 3.405

8º - Belinda Bencic (SUI), 3.330

9º - Timea Bacsinszky (SUI), 3.150

10º - Flavia Pennetta (ITA), 2.963

11º - Venus Williams (EUA), 2.886

12º - Petra Kvitova (RCH), 2.878

13º - Lucie Safarova (RCH), 2.843

14º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.585

15º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.585

16º - Ana Ivanovic (SER), 2.560

17º - Madison Keys (EUA), 2.482

18º - Sara Errani (ITA), 2.450

19º - Karolina Pliskova (RCH) 2.420

20º - Elina Svitolina (UCR), 2.416

81º - Teliana Pereira (BRA), 808

177º - Paula Gonçalves (BRA), 306