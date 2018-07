Campeã em Quebec, francesa sobe 39 posições e entra no Top 100 da WTA

A inesperada conquista do Torneio de Quebec, no Canadá, levou a jovem francesa Oceane Dodin ao Top 100 da WTA pela primeira vez na carreira. Na nova atualização do ranking, divulgada nesta segunda-feira, a tenista de apenas 19 anos ganhou 39 colocações e apareceu em 93.ª, com 714 pontos.

Dodin nunca havia ganhado sequer uma partida em chaves principais de torneios da WTA até a última semana, quando viveu os melhores dias da carreira para ficar com o título. Na decisão de domingo, ela surpreendeu a norte-americana Lauren Davis, que, apesar da derrota, também teve uma ascensão considerável no ranking, da 104.ª para a 83.ª posição, com 797 pontos.

Quem também se beneficiou da conquista de um título na última semana para subir no ranking da WTA foi a norte-americana Christina McHale. No domingo, ela conquistou o Torneio de Tóquio, e nesta segunda subiu de 53.ª para 42.ª, com 1.245 pontos. Derrotada por ela na final, a checa Katerina Siniakova saiu de 65.ª para 53.ª, com 1.094.

Sem a participação das principais tenistas nestes torneios, não houve alteração nas primeiras 20 colocações do ranking da WTA. A ponta, assim, está pela segunda semana consecutiva nas mãos da alemã Angelique Kerber, que destronou a norte-americana Serena Williams na atualização de segunda-feira passada. Kerber tem 8.730 pontos, contra 7.050 de Serena.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira segue como número 1 do País, apesar da queda vertiginosa no ranking nos últimos meses. Nesta segunda-feira, caiu mais seis posições e é a 158.ª, com 357 pontos. Ela está somente quatro colocações à frente de Paula Gonçalves, que tem 351.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1ª - Angelique Kerber (ALE), 8.730 pontos

2ª - Serena Williams (EUA), 7.050

3ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.830

4ª - Agnieszka Radwanska (POL), 5.815

5ª - Simona Halep (ROM), 4.801

6ª - Karolina Pliskova (RCH), 4.425

7ª - Venus Williams (EUA), 3.815

8ª - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.330

9ª - Madison Keys (EUA), 3.286

10ª - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.250

11ª - Victoria Azarenka (BLR), 3.121

12ª - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.100

13ª - Johanna Konta (GBR), 2.865

14ª - Timea Bacsinszky (SUI), 2.773

15ª - Roberta Vinci (ITA), 2.595

16ª - Petra Kvitova (RCH), 2.390

17ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.255

18ª - Samantha Stosur (AUS), 2.200

19ª - Elena Vesnina (RUS), 2.114

20ª - Elina Svitolina (UCR), 2.101

158ª - Teliana Pereira (BRA), 357

162ª - Paula Gonçalves (BRA), 351