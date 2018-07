Campeã em Roland Garros, Ostapenko vira para avançar em Wimbledon

Campeã em Roland Garros, a tenista letã Jelena Ostapenko precisou buscar a virada para assegurar seu lugar na terceira rodada de Wimbledon, nesta quarta-feira. A 13ª cabeça de chave derrotou a canadense Françoise Abanda por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3.

Ostapenko, de apenas 20 anos, correu risco de ser eliminada de forma precoce nesta quarta. No segundo set, ficou atrás no placar, diante da canadense, e quase foi batida em sets diretos. No entanto, buscou a virada com o triunfo no tie-break do segundo set e com a melhor performance na terceira parcial.

A tenista da Letônia quase sucumbiu em razão das muitas falhas nesta segunda rodada. Foram 39 erros não forçados em toda a partida, contra apenas 21 da rival. Os erros, como de costume, se deveram ao estilo mais agressivo da tenista, que disparou 31 bolas vencedoras, contra 17 da canadense.

Com o triunfo suado, Ostapenko segue na busca por confirmar em Londres o título obtido em Paris, no mês passado. A jovem tenista quer sustentar o novo status de campeã de Grand Slam. Para tanto, terá que superar na próxima rodada a italiana Camila Giorgi, que avançou ao derrotar a norte-americana Madison Keys, 17ª cabeça de chave, por 6/4, 6/7 (10/12) e 6/1. As duas tenistas vão se enfrentar na sexta-feira.