Campeã, Kvitova acirra luta com Halep pelo 2º lugar no ranking

A norte-americana Serena Williams segue na liderança folgada do ranking da WTA, com 9.430 pontos e não terá a sua condição ameaçada, mesmo que defenda o título do Torneio de Pequim nesta semana. Porém, a atualização da lista, realizada nesta segunda-feira, indica uma disputa mais acirrada pela segunda colocação entre a romena Simona Halep, a checa Petra Kvitova e também a russa Maria Sharapova.

Halep continua sendo a número 2 do mundo, mas agora está com 6.036 pontos. Assim, ela está com apenas 110 de vantagem para Kvitova, que no último fim de semana foi campeã do Torneio de Wuhan, na China. Já Sharapova é a quarta colocada, com apenas 356 pontos a menos do que Halep.

Mesmo aposentada, a chinesa Na Li continua na quinta colocação no ranking. A polonesa Agnieszka Radwanska permanece em sexto lugar, mas agora é seguida mais de perto pela canadense Eugenie Bouchard, que foi vice-campeã em Wuhan, subiu duas posições na lista e agora é a sétima colocada, a 242 pontos de Radwanska.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki caiu para a oitava colocação após perder nas semifinais em Wuhan para Bouchard. A sérvia Ana Ivanovic atingiu o nono lugar do ranking, ficando à frente da alemã Angelique Kerber, que fecha a relação das dez primeiras colocadas da lista.

Já Teliana Pereira continua sendo a melhor tenista brasileira no ranking, mas perdeu seis posições nesta segunda-feira e agora ocupa a 95ª colocação na lista.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.430 pontos

2º - Simona Halep (ROM), 6.036

3º - Petra Kvitova (RCH), 5.926

4º - Maria Sharapova (RUS), 5.680

5º - Na Li (CHN), 5.270

6º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.035

7º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.793

8º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.455

9º - Ana Ivanovic (SER), 4.180

10º - Angelique Kerber (ALE), 4.050

11º - Jelena Jankovic (SER), 3.635

12º - Sara Errani (ITA), 3.215

13º - Dominika Cibulkova (ESQ), 2.982

14º - Ekaterina Makarova (RUS), 2.850

15º - Lucie Safarova (RCH), 2.590

16º - Flavia Pennetta (ITA), 2.582

17º - Andrea Petkovic (ALE), 2.515

18º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.420

19º - Venus Williams (EUA), 2.155

20º - Alize Cornet (FRA), 2.140

95º - TELIANA PEREIRA (BRA), 591