Campeã na Austrália, Victoria Azarenka assume a liderança da WTA

SÃO PAULO - Campeã de um Grand Slam pela primeira vez em sua carreira, Victoria Azarenka foi confirmada nesta segunda-feira como a nova líder do ranking mundial da WTA. Ao vencer o Aberto da Austrália no sábado, derrotando Maria Sharapova por 6/3 e 6/0, a bielorrussa tirou Caroline Wozniacki da ponta da lista.

A dinamarquesa, que chegou a ser número 1 do mundo sem nunca ter vencido um Grand Slam, caiu para a 4.ª colocação. A checa Petra Kvitova, que perdeu nas semifinais para Sharapova, conservou a vice-liderança do ranking. Já a russa, que retornou à decisão do Aberto da Austrália, subiu um posto e agora é a 3.ª do mundo.

A grande prejudicada da lista foi Kim Clijsters. Campeã na Austrália em 2011, ela desceu para a 30.ª posição.

Classificação da WTA:

1. Victoria Azarenka (Bielorrússia) - 6.865 pontos

2. Petra Kvitova (Rep. Checa) - 7.290

3. Maria Sharapova (Rússia) - 6.440

4. Caroline Wozniacki (Dinamarca) - 7.485

5. Samantha Stosur (Austrália) - 5.585

6. Agnieszka Radwanska (Polônia) - 5.330

7. Marion Bartoli (França) - 4.710

8. Vera Zvonareva (Rússia) - 5.435

9. Na Li (China) - 5.570

10. Andrea Petkovic (Alemanha) - 4.500