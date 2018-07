Campeã na China, Sharapova retoma 2º lugar do ranking

A russa Maria Sharapova retomou a segunda colocação no ranking da WTA na atualização desta segunda-feira. Campeã do Torneio de Pequim, de nível Premiere, no último domingo, a russa ganhou duas posições na lista e atingiu a vice-liderança ao somar mil pontos e chegar aos 6.680.

Sharapova, porém, ainda está distante da líder do ranking, Serena Williams. A norte-americana não conseguiu defender o seu título em Pequim ao abandonar o torneio nas quartas de final por causa de uma lesão, descartou 700 pontos, mas mesmo assim segue sendo a número 1 do mundo, com 8.645 e quase 2 mil pontos de vantagem para a russa.

A romena Simona Halep, que também abandonou o Torneio de Pequim nas quartas de final, caiu para o terceiro lugar, com 6.246 pontos. Já a checa Petra Kvitova, derrotada por Sharapova na decisão, perdeu um posto e agora é a quarta colocada, com 6.126 pontos, à frente da chinesa Na Li, que mesmo aposentada ocupa o quinto lugar da lista.

Apesar de ter caído na segunda rodada em Pequim, a canadense Eugenie Bouchard subiu para a sexta colocação no ranking, ultrapassando a polonesa Agnieszka Radwanska, que também foi eliminada na segunda rodada na China e que no ano passado havia avançado até as semifinais.

Semifinalista em Pequim, a sérvia Ana Ivanovic atingiu o oitavo lugar no ranking, ultrapassando a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a nona colocada, que foi eliminada na segunda rodada. Já a alemã Angelique Kerber, que parou nas oitavas de final, é a décima colocada.

A brasileira Teliana Pereira voltou a cair no ranking, mas ainda segue entre as 100 melhores do mundo. Após perder quatro postos, a melhor tenista do País está na 99ª colocação, com 554 pontos.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 8.645 pontos

2º - Maria Sharapova (RUS), 6.680

3º - Simona Halep (ROM), 6.246

4º - Petra Kvitova (RCH), 6.126

5º - Na Li (CHN), 5.020

6º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.693

7º - Agnieszka Radwanska (POL), 4.650

8º - Ana Ivanovic (SER), 4.490

9º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.215

10º - Angelique Kerber (ALE), 3.920

11º - Sara Errani (ITA), 3.085

12º - Dominika Cibulkova (ESQ), 2.977

13º - Ekaterina Makarova (RUS), 2.970

14º - Jelena Jankovic (SER), 2.945

15º - Flavia Pennetta (ITA), 2.642

16º - Andrea Petkovic (ALE), 2.495

17º - Lucie Safarova (RCH), 2.460

18º - Samantha Stosur (AUS), 2.430

19º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.400

20º - Venus Williams (EUA), 2.270

99º - Teliana Pereira (BRA), 554