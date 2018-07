Campeã na China, Venus Williams volta ao Top 10 após mais de quatro anos

A vitória sobre a checa Karolina Pliskova na decisão do fim de semana fez Venus subir bastante no ranking. Ela deixou a 11.ª colocação e terminará o ano na sétima posição. A última vez que ela havia ficado entre as dez melhores do mundo havia sido ainda em 2011.

Venus chegou aos 3.790 pontos com o título, deixando para trás Flavia Pennetta, Lucie Safarova e Angelique Kerber, que caíram uma posição cada e terminam 2015, respectivamente, em oitavo, nono e décimo.

Se não pôde comemorar o título na China, Pliskova ao menos ficou mais perto do Top 10. Ela ganhou duas colocações por causa do vice e encerra a temporada como 11.ª colocada, passando para trás Times Bacsinszky (12.ª) e Carla Suárez Navarro (13.ª). Entre as 20 primeiras do mundo, as outras mudanças foram as subidas de Madison Keys (18.ª) e Elina Svitolina (19.ª) e a queda de Sara Errani (20.ª).

A liderança continua tranquila nas mãos de Serena Williams, com 9.945 pontos, quase quatro mil a mais que a segundo colocada Simona Halep, que tem 6.060. Garbiñe Muguruza (5.200), Maria Sharapova (5.011) e Agnieszka Radwanska (4.500) completam as cinco primeiras. Este é o quinto ano que Serena termina como número 1 do mundo, repetindo o que havia acontecido em 2002, 2009, 2013 e 2014.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira não sofreu qualquer alteração em sua colocação e termina 2015 como 45.ª do mundo, com 1.132 pontos. Já Bia Haddad caiu bastante e quase deixou as 200 primeiras posições. Ela é atualmente a 198.ª do ranking, com 255 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.945 pontos

2) Simona Halep (ROM), 6.060

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.200

4) Maria Sharapova (RUS), 5.011

5) Agnieszka Radwanska (POL), 4.500

6) Petra Kvitova (RCH), 4.220

7) Venus Williams (EUA), 3.790

8) Flavia Pennetta (ITA), 3.621

9) Lucie Safarova (RCH), 3.590

10) Angelique Kerber (ALE), 3.590

11) Karolina Pliskova (RCH), 3.285

12) Timea Bacsinszky (SUI), 3.133

13) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.090

14) Belinda Bencic (SUI), 2.900

15) Roberta Vinci (ITA), 2.785

16) Ana Ivanovic (SER), 2.645

17) Caroline Wozniacki (DIN), 2.641

18) Madison Keys (EUA), 2.600

19) Elina Svitolina (UCR), 2.590

20) Sara Errani (ITA), 2.525

45) Teliana Pereira (BRA), 1.132

198) Beatriz Haddad Maia (BRA), 255