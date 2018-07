Campeã no Rio Open, Schiavone volta ao Top 100 do ranking da WTA As tenistas italianas exibiram grande ascensão no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. Roberta Vinci retornou ao Top 10, enquanto Sara Errani voltou à lista das 20 melhores e a veterana Francesca Schiavone retomou seu lugar no Top 100 após se sagrar campeã do Rio Open, no domingo.