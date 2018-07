Campeã olímpica, Puig decide título em Luxemburgo contra jovem alemã

Cada vez mais embalada em Luxemburgo, a tenista porto-riquenha Monica Puig derrotou a belga Elise Mertens, quinta cabeça de chave, e avançou à final nesta sexta-feira. Puig, que vem fazendo vítimas na competição, bateu a rival da semifinal pelo placar de 6/2 e 7/5.

Em quatro partidas disputadas até agora, Puig perdeu apenas um set e eliminou logo na estreia a alemã Angelique Kerber, principal favorita ao título. Neste sábado, a tenista número 69 do ranking vai buscar o segundo título da carreira no circuito da WTA, e o primeiro da temporada - seu primeiro troféu foi obtido em 2014. No ano passado, ela foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, mas esta conquista não conta como título da WTA.

Para tanto, terá que superar a alemã Carina Witthoeft, atual 73ª do mundo. Ela se garantiu na final ao despachar nesta sexta a francesa Pauline Parmentier, que furou o qualifying, pelo placar de 7/6 (7/2), 1/6 e 6/3, em 2h15min de confronto.

Witthoeft, de 22 anos, vai disputar sua primeira final de nível WTA na carreira. A alemã e a porto-riquenha nunca se enfrentaram no circuito profissional.