Campeã, Serena segue na liderança do ranking da WTA O ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, apresentou poucas alterações após a disputa dos Torneios de Charleston, nos Estados Unidos, e Monterrey, no México. A relação não teve mudanças nas 18 primeiras posições e segue sendo liderado pela norte-americana Serena Williams, que foi campeã no seu país.