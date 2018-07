Campeã, Serena Williams mantém larga vantagem na liderança da WTA

NOVA YORK - Com a conquista no último domingo do pentacampeonato do US Open, a norte-americana Serena Williams assegurou a manutenção da larga vantagem que possui sobre a bielo-russa Victoria Azarenka no ranking mundial do tênis, atualizado nesta segunda-feira. A norte-americana defendia os pontos da edição anterior do Grand Slam, pois já era a atual campeã em Nova York, e por isso seguiu com os mesmos 12.260 pontos da última vez em que a listagem da WTA havia sido publicada, há duas semanas.

Azarenka, por sua vez, permaneceu com 9.505 pontos, pois também defendia os pontos pelo vice-campeonato de 2012 no US Open. Já a russa Maria Sharapova, que acabou ficando fora desta edição do Grand Slam, se manteve na terceira posição, com 7.866 pontos, enquanto a quarta posição segue nas mãos da polonesa Agnieszka Radwanska, com 6.355.

A chinesa Na Li, batida por Serena Williams na semifinal deste US Open, saltou da sexta para a quinta posição, ultrapassando a italiana Sara Errani, agora a sexta colocada no geral.

Outra novidade no Top 10 envolveu a sérvia Jelena Jankovic, que avançou até as quartas de final desta edição do Grand Slam norte-americano e nesta segunda-feira pulou do 12.º para o 10.º lugar. Ela está logo atrás de Marion Bartoli, Caroline Wozniacki e Angelique Kerber, que se mantiveram nas respectivas sétima, oitava e nona posições.

Com a ascensão de Jankovic, a checa Petra Kvitova deixou o Top 10 e agora ocupa a 11.ª posição, que há duas semanas pertencia à australiana Samantha Stosur. A tenista despencou nesta segunda para o 18.º lugar da WTA após cair nas oitavas de final do US Open.

A melhor brasileira no ranking da WTA é Teliana Pereira, que galgou mais uma posição e passou a ocupar o 105.º lugar, mesmo depois de ter ficado fora da chave principal do US Open - ela foi eliminada no qualifying do Grand Slam.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º Serena Williams (EUA), 12.260 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 9.505

3.º Maria Sharapova (RUS), 7.866

4.º Agnieszka Radwanska (POL), 6.335

5.º Na Li (CHN), 5.565

6.º Sara Errani (ITA), 4.325

7.º Marion Bartoli (FRA), 3.746

8.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.645

9.º Angelique Kerber (ALE), 3.420

10.º Jelena Jankovic (SER), 3.245

11.º Petra Kvitova (RCH), 3.170

12.º Roberta Vinci (ITA), 3.065

13.º Sloane Stephens (EUA), 3.045

14.º Kirsten Flipkens (BEL), 2.806

15.º Carla Suarez Navarro (ESP), 2.775

16.º Sabine Lisicki (ALE), 2.770

17.º Ana Ivanovic (SER), 2.720

18.º Samantha Stosur (AUS), 2.715

19.º Simona Halep (ROM), 2.630

20.º Maria Kirilenko (RUS), 2.620

105.º Teliana Pereira (BRA), 654

269.º Paula Cristina Gonçalves (BRA), 188

284.º Beatriz Haddad Maia (BRA), 169