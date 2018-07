Campeã, Sharapova estreia com vitória em Roland Garros

Atual campeã de Roland Garros, Maria Sharapova estreou com vitória nesta edição do Grand Slam francês ao bater a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, nesta segunda-feira, em Paris. Cabeça de chave número 2 da competição e atual vice-líder do ranking mundial, ela busca o seu terceiro título do importante evento realizado em quadras de saibro, depois de também ter ficado com a taça em 2012.

Com o triunfo conquistado de forma relativamente tranquila em sua estreia, Sharapova se credenciou para encarar na segunda rodada a sua compatriota Vitalia Diatchenko, que em outro jogo do dia passou pela suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 6/2.

Embora tenha tido o seu saque quebrado por duas vezes no jogo diante de Kanepi, hoje a 50ª colocada do ranking mundial, Sharapova converteu cinco de 14 break points e controlou as ações durante quase todo o tempo para encaminhar o seu triunfo em sets diretos nesta segunda-feira.

Essa foi a quinta vitória da russa em cinco jogos com a estoniana, que apenas no ano passado já havia sido batida por duas vezes pela adversária, em Brisbane e em Pequim, depois de derrotas em Madri (2013) e justamente Roland Garros (2012).

Também em duelo já encerrado nesta segunda-feira, a australiana Samantha Stosur, possível rival de Sharapova na terceira rodada, arrasou a norte-americana Madison Brengle por 6/1 e 6/3 e assim também foi à segunda fase. E a sua próxima adversária será a francesa Amandine Hesse, que eliminou a australiana Jarmila Gajdosova com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.

A espanhola Carla Suárez Navarro, as alemãs Angelique Kerber e Sabine Lisicki, a ucraniana Elina Svitolina e a francesa Alize Cornet também fizeram valer a condição de cabeças de chave em suas estreias em Roland Garros nesta segunda e asseguraram classificação à próxima fase.

RADWANSKA DECEPCIONA

Já a polonesa Agnieszka Radwanska, 14ª pré-classificada, decepcionou ao cair já na primeira rodada diante da alemã Annika Beck, que ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.