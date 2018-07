Campeã, Svitolina fará semifinal com Schiavone em Baku

Atual campeã do Torneio de Baku, a tenista ucraniana Elina Svitolina se garantiu nesta sexta-feira na semifinal desta edição da competição realizada no Azerbaijão ao vencer a francesa Pauline Parmentier por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Hoje na 37ª posição do ranking mundial, Svitolina chegou a ter o seu saque quebrado por três vezes no jogo desta sexta, mas converteu cinco de nove break points para assegurar o triunfo em sets diretos, após uma hora e 27 minutos em quadra.

Segunda cabeça de chave, Svitolina terá como próxima adversária a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros de 2010, que poderá jogar a sua primeira semifinal desde setembro. Ela encerrou esse jejum ao derrotar a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/0.

Já a outra semifinal em Baku irá marcar o confronto entre a sérvia Bojana Jovanovski e a suíça Stefanie Voegele. A primeira delas avançou ao superar a japonesa Misa Eguchi, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. Já Voegele eliminou a israelense Shahar Peer, derrotada por 6/2, 2/6 e 6/4.