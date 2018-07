Campeão com Dodig, Melo acha 'estranho' encarar seu parceiro

Invictos desde 2012, Marcelo Melo e Bruno Soares perderam apenas uma partida em 10 disputas. Neste sábado, os dois voltam a vestir a camisa do Brasil em Florianópolis, na repescagem da Copa Davis contra a Croácia. Apesar do favoritismo, os brasileiros terão um adversário bem conhecido, Ivan Dodig, que jogará ao lado de Franko Skugor. Esta é a primeira vez que Melo e Dodig jogam em lados opostos na quadra. Nos últimos quatro anos, os dois atuaram lado a lado.

No dia 6 de junho deste ano, na quadra central Philippe Chatrier, em Paris, Melo e Soares conquistaram o primeiro Grand Slam para um brasileiro em competição de duplas, em Roland Garros. "Com certeza é estranho jogar contra um cara que faz quatro anos que jogamos juntos e a gente se conhece muito bem", disse Melo.

Melo não esconde o apreço por Dodig, mas diz estar focado na estratégia de jogo montada pela equipe. "O fato é estar jogando contra um jogador que está do seu lado e vai continuar depois", disse. "Vai ser estranho, mas a Copa Davis é assim, cada um representa seu país. Acredito que o ponto forte da nossa dupla é o retrospecto", reforçou Daniel Melo, irmão e técnico do brasileiro.

Apesar de jogarem com parceiros diferentes no circuito, Melo e Soares são um dos trunfos da equipe brasileira para a competição. Juntos, eles somam oito vitórias consecutivas, inclusive sobre a dupla número 1 do mundo, os gêmeos Bob e Mike Bryan. A partida está marcada para as 10h deste sábado, na quadra de saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis.