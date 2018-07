Campeão Djokovic vence tranquilo na estreia em Wimbledon

O número um do mundo teve um início instável e foi quebrado no terceiro game do primeiro set, mas respondeu de imediato e fechou a parcial de abertura com sua característica combinação de defesa consistente e golpes precisos no ataque.

O sérvio, que teve a honra de abrir a ação na Quadra Central após vencer Rafael Nadal na final de 2011, quebrou Ferrero duas vezes no segundo set e mais duas vezes na terceira parcial.

Djokovic agora vai enfrentar o vencedor do confronto entre Ryan Harrison e Lu Yen-hsun.

(Reportagem de Toby Davis)